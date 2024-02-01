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Почему задержанный в Лондоне экс-губернатор Севастополя особо и не мечтал возвращаться в Россию

Британская пресса сообщила, что бывшего главу Севастополя Дмитрия Овсянникова арестовали в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима — мол, хранил деньги в банке. Как носитель секретов оказался в столице Великобритании и как он там живёт?

1 февраля, 13:28
Дмитрий Овсянников — экс-замминистра промышленности и бывший губернатор Севастополя. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко, © Shutterstock

Дмитрий Овсянников — экс-замминистра промышленности и бывший губернатор Севастополя. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко, © Shutterstock

За что задержан экс-губернатор Севастополя

По данным авторитетного английского ежедневника The Times, у себя дома в Лондоне был задержан Дмитрий Овсянников, экс-замглавы Минпромторга РФ и экс-губернатор Севастополя. Бывший российский чиновник обвиняется в нарушении санкций, наложенных Великобританией, и отмывании денег. Со ссылкой на местных силовиков утверждается, что он в обход ограничений незаконно открыл счёт в британском банке и хранил в нём "криминальные денежные средства" в размере 77,5 тысячи фунтов стерлингов. Ближайшее заседание суда по этому делу состоится 20 февраля.

Под санкциями Дмитрий Овсянников находится с 2017 года — с тех пор, как был избран губернатором Севастополя. Евросоюзные ограничения ему удалось через суд снять пару лет назад, а вот британские оставались в силе.

Лондонский арест Дмитрия Овсянникова — бывшего высокопоставленного чиновника России с доступом к гостайне — вызвал море вопросов по обе стороны Ла-Манша. Как допустили его отъезд за границу? Почему санкции не помешали ему осесть на Западе? Как он вообще в нынешних условиях смог пройти российские и европейские пограничные пункты? Не помогли ли ему в этом западные спецслужбы?

Как выяснил Лайф, Дмитрий Овсянников особо и не собирался возвращаться на Родину. В Лондоне он чувствовал себя настолько вольготно и уверенно, что его семья даже решила продать их московскую четырёхкомнатную квартиру в историческом особняке по Садовнической улице — это на искусственном острове "Балчуг" вблизи Кремля. Объявление о продаже этой недвижимости размещено на одной из специализированных площадок. Цена с большим дисконтом — 37 млн рублей. Ранее эта же жилплощадь сдавалась за 120 тысяч рублей в месяц.

  • Исторический особняк, где жили Овсянниковы, посередине. Фото © 2Gis
    Исторический особняк, где жили Овсянниковы, посередине. Фото © 2Gis
  • Интерьеры продаваемой квартиры Овсянниковых. Фото © cian.ru
    Интерьеры продаваемой квартиры Овсянниковых. Фото © cian.ru
  • Интерьеры продаваемой квартиры Овсянниковых. Фото © cian.ru
    Интерьеры продаваемой квартиры Овсянниковых. Фото © cian.ru
  • Интерьеры продаваемой квартиры Овсянниковых. Фото © cian.ru
    Интерьеры продаваемой квартиры Овсянниковых. Фото © cian.ru
  • Интерьеры продаваемой квартиры Овсянниковых. Фото © cian.ru
    Интерьеры продаваемой квартиры Овсянниковых. Фото © cian.ru

Исторический особняк, где жили Овсянниковы, посередине. Фото © 2Gis

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Биография Дмитрия Овсянникова

46-летний Дмитрий Овсянников родился в Омске и вырос в Ижевске. Его мать до середины нулевых была совладельцем "Удмуртской энергосбытовой компании", "Удмуртских магистральных сетей", "Удмуртской управляющей энергетической компании" и "Удмуртской территориальной генерирующей компании".

У Овсянникова отличное образование: в молодости окончил экономический факультет Удмуртского университета и Тольяттинскую академию по специальности "Госуправление", в зрелом возрасте — столичные РАНХиГС по направлению "Юриспруденция" и Высшую школу экономики по программе Executive MBA.

Дмитрий Овсянников. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Дмитрий Овсянников. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Первым местом работы Дмитрия Овсянникова стала международная некоммерческая организация AIESEC — по сути, это подразделение ООН, занимающееся поиском и взращиванием неких "лидеров" по всему миру. Причём будущий губернатор числился там не рядовым сотрудником, а главой ижевского отделения. Протрудившись в этой НКО несколько лет, он получил хорошую должность в одной из удмуртских промышленно-производственных компаний.

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Карьерным прорывом для Овсянникова обернулось участие в конкурсе "Кадровый резерв", который проводился полпредом для замещения вакантных должностей в Приволжье. По итогу 24-летнего Дмитрия Овсянникова признали одним из победителей и назначили федеральным инспектором от Администрации Президента. Сначала он инспектировал Кировскую область, затем — родную Удмуртскую Республику. Заметим, что Удмуртия всегда была тесно связана с военно-промышленным комплексом страны, её даже называют оружейной столицей России. Сегодня там производятся, например, БПЛА, автоматы Калашникова и патроны.

Концерн "Калашников" в Ижевске. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Концерн "Калашников" в Ижевске. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В 2007–2014 годах Дмитрий Овсянников работал топ-менеджером в промышленности. Наиболее интересная его должность того времени — директор по экономике в ОАО "Пермский моторный завод", где делают двигатели для отечественной авиации. Далее Дмитрий Овсянников был назначен в Минпромторг РФ. Там он сначала руководил департаментом региональной политики, потом получил пост замминистра.

Кресло губернатора Севастополя Овсянников занимал с 2017 по 2019 год, а после попросил уволить его по собственному желанию. Эксперты назвали такой исход событий закономерным.

К сожалению, вместо развития Севастополя жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы, так оценил работу губернатора его однопартиец по "Единой России" Андрей Турчак. В частности, речь, вероятно, шла об обвинениях Дмитрия Овсянникова в связях с фирмой "Севастопольстрой-Марина-де-Люкс", которая незаконно застраивала многоэтажками крымские объекты культурного наследия на основании разрешений, выданных ещё во время нахождения полуострова в составе Украины. Прокуратура подала в суд и остановила эту стройку.

Имя Дмитрия Овсянникова связывали со скандальной стройкой в границах объекта культурного наследния "Древний Херсонес Таврический"

С тех пор неудачи преследуют Дмитрия Овсянникова. Он вернулся на пост замминистра промышленности, однако уже через полгода его отправили в отставку и даже исключили из партии. Всё из-за резонанса, последовавшего за дебошем, который чиновник учинил в аэропорту Ижевска. Когда его задержали на пункте контроля, попросив предъявить билет, он рассвирепел и обругал матом всех вокруг — это попало на видео и было выложено в Сеть.

После этого Овсянников ушёл в тень. СМИ писали, что он занялся бизнесом на Кипре. Слышно о нём ничего не было вплоть до задержания в Лондоне.

А вам жалко Овсянникова, которого задержали в Лондоне?

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин
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