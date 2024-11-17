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17 ноября, 03:08

«История огласит приговор»: В Совфеде назвали Борреля «лицом чужой войны» против РФ

Карасин: Боррель вошёл в историю как пропагандист кровопролития за чужой счёт

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подверг критике главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, назвав его «пропагандистом ненависти и кровопролития за чужой счёт». Это мнение сенатор выразил в своём телеграм-канале, подчеркивая роль политика в продвижении антироссийских инициатив.

По словам Карасина, Боррель последовательно формирует в Европе агрессивное отношение к России, причём его радикальные призывы находят поддержку у политиков на Украине. Российский сенатор утверждает, что действия дипломата способствуют усилению конфликтных настроений и поддержке военных мер.

«Думаю, что его не забудут и в историю он уже вошёл, но в весьма своеобразном качестве пропагандиста ненависти и кровопролития за чужой счёт. Не спеши с выводами, Жозеп. История ещё огласит тебе свой приговор», — высказался сенатор.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сбывшихся прогнозах о будущем ЕС. Так она оценила заявление уходящего главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости превратить «экономического Евросоюза» в военный блок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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