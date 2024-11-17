Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подверг критике главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, назвав его «пропагандистом ненависти и кровопролития за чужой счёт». Это мнение сенатор выразил в своём телеграм-канале, подчеркивая роль политика в продвижении антироссийских инициатив.

По словам Карасина, Боррель последовательно формирует в Европе агрессивное отношение к России, причём его радикальные призывы находят поддержку у политиков на Украине. Российский сенатор утверждает, что действия дипломата способствуют усилению конфликтных настроений и поддержке военных мер.

«Думаю, что его не забудут и в историю он уже вошёл, но в весьма своеобразном качестве пропагандиста ненависти и кровопролития за чужой счёт. Не спеши с выводами, Жозеп. История ещё огласит тебе свой приговор», — высказался сенатор.