Захарова сочла сбывшимся прогнозом слова Борреля о превращении ЕС в военный блок
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сбывшихся прогнозах о будущем ЕС. Так она оценила заявление уходящего главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости превратить «экономического Евросоюза» в военный блок.
«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — написала Захарова в телеграм-канале.
Боррель указал на такую необходимость в связи с результатами президентских выборов в США и победой республиканца Дональда Трампа. По его мнению, Брюсселю необходимо «проявить амбиции» и сыграть «военную роль», став структурой, дополняющей НАТО.
На смену уходящему Жозепу Боррелю на место главы евродипломатии придёт эстонка Кая Каллас. Ранее она заявила, что считает законными претензии России по замороженным активам, однако уверена, что Киев заслуживает их не меньше, чем Москва.
Telegram / Мария Захарова