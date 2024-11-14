Захарова сочла сбывшимся прогнозом слова Борреля о превращении ЕС в военный блок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сбывшихся прогнозах о будущем ЕС. Так она оценила заявление уходящего главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости превратить «экономического Евросоюза» в военный блок.

«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — написала Захарова в телеграм-канале.

Боррель указал на такую необходимость в связи с результатами президентских выборов в США и победой республиканца Дональда Трампа. По его мнению, Брюсселю необходимо «проявить амбиции» и сыграть «военную роль», став структурой, дополняющей НАТО.