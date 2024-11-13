Каллас сочла законными претензии России по замороженным активам

Будущая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает законными претензии России по поводу изъятия замороженных активов в пользу Украины.

«Мы признаём, что Россия имеет юридические претензии к нам, поскольку у нас находятся её активы. Но Украина также имеет законные претензии к России», — заявила бывший премьер-министр Эстонии.

При этом Каллас отметила, что не стала бы использовать слово «конфискация», так как считает подобное использование активов не противоречащим закону. Москва, уверена политик, в будущем может потребовать вернуть всё, что осталось.