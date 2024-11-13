Каллас сочла законными претензии России по замороженным активам
Будущая глава евродипломатии Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas
Будущая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает законными претензии России по поводу изъятия замороженных активов в пользу Украины.
«Мы признаём, что Россия имеет юридические претензии к нам, поскольку у нас находятся её активы. Но Украина также имеет законные претензии к России», — заявила бывший премьер-министр Эстонии.
При этом Каллас отметила, что не стала бы использовать слово «конфискация», так как считает подобное использование активов не противоречащим закону. Москва, уверена политик, в будущем может потребовать вернуть всё, что осталось.
Считать украинскими деньгами российские активы ранее счёл правильным Владимир Зеленский. Глава киевского режима поблагодарил тех западных лидеров, которые солидарны с ним в этом вопросе, и предложил поскорее разработать юридический механизм передачи Киеву резервов ЦБ. По мнению Зеленского, ЕС должен передать Украине 300 миллиардов долларов.