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13 ноября, 02:00

Каллас сочла законными претензии России по замороженным активам

Будущая глава евродипломатии Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas

Будущая глава евродипломатии Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas

Будущая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает законными претензии России по поводу изъятия замороженных активов в пользу Украины.

«Мы признаём, что Россия имеет юридические претензии к нам, поскольку у нас находятся её активы. Но Украина также имеет законные претензии к России», — заявила бывший премьер-министр Эстонии.

При этом Каллас отметила, что не стала бы использовать слово «конфискация», так как считает подобное использование активов не противоречащим закону. Москва, уверена политик, в будущем может потребовать вернуть всё, что осталось.

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Считать украинскими деньгами российские активы ранее счёл правильным Владимир Зеленский. Глава киевского режима поблагодарил тех западных лидеров, которые солидарны с ним в этом вопросе, и предложил поскорее разработать юридический механизм передачи Киеву резервов ЦБ. По мнению Зеленского, ЕС должен передать Украине 300 миллиардов долларов.

Артур Лапсаков
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