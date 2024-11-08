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Регион
8 ноября, 08:58

Захарова обрекла ЕС на боль в случае передачи Зеленскому $300 млрд Банка России

Захарова: Россия предупреждала ЕС, что от изъятия активов будет очень больно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюзу «будет очень больно», если он рискнёт пойти на поводу у Владимира Зеленского, требующего перевести Украине 300 миллиардов долларов из замороженных на Западе российских активов. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.

«Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов», — пояснила она.

По её словам, украинцам проще конфисковать собственность Владимира Зеленского и его команды. Захарова пошутила, что если поскрести «по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока и остального ворья», то денег хватит, чтобы полностью восстановить украинскую экономику.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российские активы следует считать украинскими деньгами. Политик также поблагодарил тех западных лидеров, которые солидарны с ним в этом вопросе, и предложил поскорее разработать юридический механизм передачи Киеву резервов ЦБ. По мнению Зеленского, ЕС должен передать Украине 300 миллиардов долларов.

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Telegram / МИД РФ

Татьяна Миссуми
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