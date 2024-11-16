Глава ЕК Фон дер Ляйен: Евросоюз готов к отключениям поставок газа из России
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность Евросоюза (ЕС) к потенциальным отключениям поставок газа из России. Соответствующее заявление она сделала после того, как были прекращены поставки российского голубого топлива в Австрию.
«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в ЕС заполнены», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.
Она также отметила, что выражает поддержку Австрии и её канцлеру Карлу Нехаммеру от имени всего ЕС.
Напомним, накануне австрийская компания OMV получила от «Газпрома» уведомление о прекращении поставок газа. Поводом для этого стал конфликт из-за якобы нерегулярных поставок в 2022 году, в связи с чем OMV решила взыскать присужденные ей арбитражным судом по спору с компанией «Газпром экспорт» 230 миллионов евро в счёт платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по соглашению в ФРГ, из-за которой шло разбирательство, возникла после подрыва газопроводов «Северный поток» и в условиях недоступности газопровода «Ямал — Европа» в связи с антироссийскими санкциями. Сегодня энергетический регулятор E-Control подтвердил прекращение поставок газа для австрийского импортёра OMV Marketing und Trading. При этом там уточнили, что голубое топливо продолжает стабильно поступать через территорию Украины.
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