Глава ЕК Фон дер Ляйен: Евросоюз готов к отключениям поставок газа из России

Напомним, накануне австрийская компания OMV получила от «Газпрома» уведомление о прекращении поставок газа. Поводом для этого стал конфликт из-за якобы нерегулярных поставок в 2022 году, в связи с чем OMV решила взыскать присужденные ей арбитражным судом по спору с компанией «Газпром экспорт» 230 миллионов евро в счёт платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по соглашению в ФРГ, из-за которой шло разбирательство, возникла после подрыва газопроводов «Северный поток» и в условиях недоступности газопровода «Ямал — Европа» в связи с антироссийскими санкциями. Сегодня энергетический регулятор E-Control подтвердил прекращение поставок газа для австрийского импортёра OMV Marketing und Trading. При этом там уточнили, что голубое топливо продолжает стабильно поступать через территорию Украины.