Австрийская OMV получила от «Газпрома» уведомление о прекращении поставок газа

Австрийская компания OMV Gas Marketing & Trading сообщила, что получила уведомление от российского «Газпром экспорта» о приостановке поставок голубого топлива с завтрашнего дня, 16 ноября. Такое заявление опубликовано на сайте Центральноевропейского газового хаба (CEGH).

В заявлении австрийского концерна утверждается, что поставка газа от «Газпром экспорта» приостановится в 6:00 по центральноевропейскому времени (8:00 по Москве). Как сообщили в Вене, компания OMV была готова к возможному прекращению поставок российского газа, поэтому позаботилась о налаживании альтернативных каналов. В частности, это касается СПГ из Норвегии. Газовые хранилища Австрии в настоящее время, как утверждается, заполнены на 90%.

Накануне, 14 ноября, австрийская OMV объявила о победе в споре в зарубежном арбитражном суде с «Газпромом». Теперь Вена намерена взыскать с российской компании 230 миллионов евро за якобы нерегулярные поставки газа.