Молдавия попросила «Газпром» прояснить ситуацию с поставками газа до нового года

Власти Молдавии попросили «Газпром» заранее внести ясность по поставкам газа. Как пояснил министр энергетики республики Виктор Парликов, это нужно, чтобы при необходимости организовать альтернативные маршруты.

«Если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты», — сказал он, добавив, что направил «Газпрому» письмо с вариантами решений возможных проблем.

Сейчас российский газ поступает в Европу по двум маршрута. Первый пролегает через Украину в Словакию и Молдавию (Приднестровье). Второй — газопровод «Балканский поток» — берёт топливо из «Турецкого потока» и проходит по Сербии и Болгарии. Объём обоих маршрутов — порядка 14-15 миллиардов кубометров.