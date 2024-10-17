На Украине заявили о новой схеме поставок газа в Европу без участия России

Киев предложил Азербайджану и Словакии вариант замены транзита российского газа в Европу. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

«Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ [подземное хранение газа], а потом может использовать по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Авторы материала отметили, что в этом предложении есть главное условие, согласно которому каждая сторона должна будет самостоятельно договариваться с Россией о безопасности поставок. То есть, по словам журналистов, страны фактически будут обеспечивать защиту газотранспортной системе Украины в условиях боевых действий.

По данным издания, консультации по вопросам продления поставок газа в Евросоюз (ЕС) после 2024 года идут медленно. В статье отметили, что Баку не участвует в них уже несколько месяцев, а с Братиславой этот вопрос пока не обсуждается в деталях.