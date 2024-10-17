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17 октября, 16:36

На Украине заявили о новой схеме поставок газа в Европу без участия России

«РБК-Украина»: Киев предложил Баку и Братиславе схему замены транзита газа из РФ

Киев предложил Азербайджану и Словакии вариант замены транзита российского газа в Европу. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

«Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ [подземное хранение газа], а потом может использовать по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Авторы материала отметили, что в этом предложении есть главное условие, согласно которому каждая сторона должна будет самостоятельно договариваться с Россией о безопасности поставок. То есть, по словам журналистов, страны фактически будут обеспечивать защиту газотранспортной системе Украины в условиях боевых действий.

По данным издания, консультации по вопросам продления поставок газа в Евросоюз (ЕС) после 2024 года идут медленно. В статье отметили, что Баку не участвует в них уже несколько месяцев, а с Братиславой этот вопрос пока не обсуждается в деталях.

В материале также указано, что если газ будет закачивать Азербайджан, то он сможет продавать его на бирже или по контрактам в ЕС. Если на эту схему согласится Словакия, то она сможет покупать газ на границе Украины и России, или на точке его входа из Азербайджана в РФ. Кроме того, Братислава будет закачивать газ в хранилища Незалежной и затем использовать его или продавать. При этом пока никаких конкретных предложений не было ни от одной из сторон.

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Ранее Life.ru сообщал, что в июле Киев перекрыл трубопровод «Дружба», прервав поставки нефти из РФ в Европу. Это поставило в уязвимое положение Венгрию и Словакию, которым пришлось обращаться в ЕК в надежде разрешить ситуацию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Украина получила указ об остановке транзита из Брюсселя, а не принимала решение самостоятельно. Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль позднее заявил, что Киев не собирается продлевать контракт с Россией на поставку газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Дарья Нарыкова
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