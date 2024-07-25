ЕК изучает прекращение Киевом транзита российской нефти в Венгрию и Словакию

Еврокомиссия продолжает изучать факты об остановке Киевом транзита российской нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. Об этом журналистам сообщил представитель ЕК Олоф Гилл. По его словам, в начале этой недели замглавы ЕК Валдис Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии с просьбой повлиять на ситуацию.