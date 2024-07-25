ЕК изучает прекращение Киевом транзита российской нефти в Венгрию и Словакию
Еврокомиссия продолжает изучать факты об остановке Киевом транзита российской нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. Об этом журналистам сообщил представитель ЕК Олоф Гилл. По его словам, в начале этой недели замглавы ЕК Валдис Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии с просьбой повлиять на ситуацию.
"Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации. ЕК изучает факты", — сказал Гилл на брифинге в Брюсселе.
Напомним, что на прошлой неделе Украина прекратила транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. В Госдуме назвали это попыткой Зеленского шантажировать Будапешт, который не одобряет политику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это, очевидно, политическое решение, добавив, что Москва никак не может повлиять на ситуацию. На днях стало известно, что Венгрия и Словакия запросили консультации ЕК с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.
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