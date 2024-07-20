Киев, ограничив транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу, перешёл к политике "шантажа и давления" по отношению к Венгрии. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа танцевать под дудку Зеленского, сразу же получат подлый удар ножом в спину", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

По мнению Шеремета, странам Европы следует призадуматься, "какую змею в виде Зеленского они пригрели у себя на груди".