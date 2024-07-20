"Подлый удар в спину": В Госдуме обвинили Зеленского в шантаже Венгрии
Депутат Шеремет: Киев, остановив транзит нефти из РФ, начал шантажировать Венгрию
Киев, ограничив транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу, перешёл к политике "шантажа и давления" по отношению к Венгрии. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа танцевать под дудку Зеленского, сразу же получат подлый удар ножом в спину", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.
По мнению Шеремета, странам Европы следует призадуматься, "какую змею в виде Зеленского они пригрели у себя на груди".
Напомним, ранее Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Это произошло после расширения санкционного списка Киева. Будапешт и Братислава намерены добиться возобновления поставок. В Кремле решение Киева назвали "политическим" и заявили, что Москва на это никак не может повлиять.