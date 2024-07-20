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20 июля, 17:35

"Подлый удар в спину": В Госдуме обвинили Зеленского в шантаже Венгрии

Депутат Шеремет: Киев, остановив транзит нефти из РФ, начал шантажировать Венгрию

Киев, ограничив транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу, перешёл к политике "шантажа и давления" по отношению к Венгрии. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа танцевать под дудку Зеленского, сразу же получат подлый удар ножом в спину", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

По мнению Шеремета, странам Европы следует призадуматься, "какую змею в виде Зеленского они пригрели у себя на груди".

Напомним, ранее Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Это произошло после расширения санкционного списка Киева. Будапешт и Братислава намерены добиться возобновления поставок. В Кремле решение Киева назвали "политическим" и заявили, что Москва на это никак не может повлиять.

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Наталья Демьянова
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