Песков назвал политическим решение Украины ограничить транзит российской нефти

Решение Украины ограничить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию политическое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разрешение ситуации не зависит от Москвы.

"Решение всё-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Поэтому, действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", — сказал представитель Кремля.

Напомним, Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Это произошло после расширения санкционного списка Киева. Будапешт и Братислава намерены добиться возобновления поставок.