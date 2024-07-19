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19 июля, 10:27

Песков назвал политическим решение Украины ограничить транзит российской нефти

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Александр Балаганов

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Александр Балаганов

Решение Украины ограничить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию политическое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разрешение ситуации не зависит от Москвы.

"Решение всё-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Поэтому, действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", — сказал представитель Кремля.

Напомним, Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Это произошло после расширения санкционного списка Киева. Будапешт и Братислава намерены добиться возобновления поставок.

Бойкот подождёт: Европа хочет продлить транзит российского газа через Украину
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Ранее Дмитрий Песков констатировал практически полное отсутствие диалога между Россией и США. Однако между нашими странами имеют место "ситуативные коммуникации".

Александр Юнашев
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