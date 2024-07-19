Песков констатировал практически полное отсутствие диалога между США и Россией

Диалога между Россией и нынешними властями США практически нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, отметил он, имеют место "ситуативные коммуникации". Представитель Кремля не стал называть каналы, по которым они осуществляются.

"По соответствующим, это мы не можем уточнить", — сказал Песков.