Песков констатировал практически полное отсутствие диалога между США и Россией
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин
Диалога между Россией и нынешними властями США практически нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, отметил он, имеют место "ситуативные коммуникации". Представитель Кремля не стал называть каналы, по которым они осуществляются.
"По соответствующим, это мы не можем уточнить", — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Евросоюза. По словам пресс-секретаря президента, на Украине наша страна защищает свои интересы. Более того, это Брюссель исключил возможность для диалога.