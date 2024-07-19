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19 июля, 10:20

Песков констатировал практически полное отсутствие диалога между США и Россией

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Диалога между Россией и нынешними властями США практически нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, отметил он, имеют место "ситуативные коммуникации". Представитель Кремля не стал называть каналы, по которым они осуществляются.

"По соответствующим, это мы не можем уточнить", — сказал Песков.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Евросоюза. По словам пресс-секретаря президента, на Украине наша страна защищает свои интересы. Более того, это Брюссель исключил возможность для диалога.

Александр Юнашев
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