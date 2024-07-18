Песков: Россия не представляет угрозы для ЕС и просто защищает свои интересы
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Александр Балаганов
Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на Украине Москва защищает свои интересы в то время как ЕС сам отказался от диалога.
"Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе и на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Евросоюза исключили какую-либо возможность диалога и учёта озабоченности России", — сказал представитель Кремля.
Напомним, тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую могут избрать на новый срок, в своей предвыборной программе пообещала превратить ЕС в оборонный союз. В частности, в её планы входят инвестиции в морские, наземные и воздушные силы, а также поддержку Украины.