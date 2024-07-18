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18 июля, 09:02

Песков: Россия не представляет угрозы для ЕС и просто защищает свои интересы

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Александр Балаганов

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Александр Балаганов

Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на Украине Москва защищает свои интересы в то время как ЕС сам отказался от диалога.

"Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе и на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Евросоюза исключили какую-либо возможность диалога и учёта озабоченности России", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую могут избрать на новый срок, в своей предвыборной программе пообещала превратить ЕС в оборонный союз. В частности, в её планы входят инвестиции в морские, наземные и воздушные силы, а также поддержку Украины.

Александр Юнашев
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