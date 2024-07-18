Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на Украине Москва защищает свои интересы в то время как ЕС сам отказался от диалога.

"Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе и на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Евросоюза исключили какую-либо возможность диалога и учёта озабоченности России", — сказал представитель Кремля.