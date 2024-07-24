В Венгрии признали отсутствие альтернатив "Дружбе" для поставок нефти
Сийярто: Альтернатив "Дружбе" для поставок российской нефти в Венгрию нет
Альтернатив трубопроводу "Дружба" для поставок российской нефти в Венгрию на сегодняшний день нет. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ. Нефтепровод из РФ через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", — сказал он на энергетическом форуме в Бухаресте.
Сийярто также напомнил, что два года назад Словакия и Венгрия уже обращались к Еврокомиссии с просьбой повлиять на Хорватию для увеличения мощностей нефтепровода, однако получили повышение транзитных пошлин со стороны Загреба. Кроме того, добавил венгерский министр, Евросоюз отказался расширять газопроводную инфраструктуру на Балканском полуострове, чтобы диверсифицировать источники закупки голубого топлива.
Напомним, что на прошлой неделе Украина прекратила транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. В Госдуме назвали это попыткой Зеленского шантажировать Будапешт, который не одобряет политику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это очевидно политическое решение, добавив, что Москва никак не может повлиять на ситуацию. На днях стало известно, что Венгрия и Словакия запросили консультации Еврокомиссии с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.
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