В Венгрии признали отсутствие альтернатив "Дружбе" для поставок нефти

Альтернатив трубопроводу "Дружба" для поставок российской нефти в Венгрию на сегодняшний день нет. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ. Нефтепровод из РФ через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", — сказал он на энергетическом форуме в Бухаресте.