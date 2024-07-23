Венгрия продолжит блокировать транши ЕС Киеву до возобновления транзита нефти
Венгрия не прекратит блокировку выделения средств Киеву из Европейского "фонда мира" до тех пор, пока Киев не решит ситуацию с приостановкой транзита российской нефти. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Мы будем продолжать блокировать выделение средств из Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не решит проблему с "Лукойлом", — цитирует его агентство Reuters.
Напомним, что Украина прекратила транзит нефти из России в Словакию и Венгрию. В Госдуме назвали это попыткой Зеленского шантажировать Будапешт, который не одобряет политику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это очевидно политическое решение, добавив, что Москва никак не может повлиять на ситуацию. Вчера стало известно, что Венгрия и Словакия запросили консультации Еврокомиссии с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.
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