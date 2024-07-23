Захарова раскрыла "кнопку манипуляции" Зеленского для подчинения Запада
Захарова: Киев сделал транзит российской нефти "кнопкой манипуляций"
Киев превратил транзит нефти в "кнопку манипуляций". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Фестиваля новых медиа в подмосковном "Сенеже", комментируя запрет Украины поставку российских ресурсов через свои территории в Венгрию и Словакию.
Захарова о манипуляциях Украины энергоресурсами. Видео © Life.ru
По мнению дипломата, такие действия Киева показывают пренебрежение властей к международному праву. Она отметила, что транзит энергоресурсов в буквальном смысле стал для украинского режима "кнопкой манипуляции", благодаря которой Зеленский хочет повлиять на действия западных стран.
Как сообщал Life, Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. В Госдуме считают, что Зеленский таким образом хочет шантажировать Будапешт, которого не совсем устраивает агрессивный курс Украины. В Кремле назвали такое решение политическим, указав, что Москва не может никак на это повлиять.
Telegram / МИД России