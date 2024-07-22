Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии из-за остановки транзита нефти Киевом
Сийярто сообщил о консультациях, предваряющих слушания против Украины
Венгрия и Словакия инициировали процесс проведения консультаций Еврокомиссии с Киевом после того, как был прекращён транзит нефти из РФ в эти страны. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто телеканалу М1.
"Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их, например, в области освобождения от таможенных пошлин", — добавил политик.
Сийярто пояснил, что заключённое между Украиной и ЕС соглашение об ассоциации позволяет запустить подобный консультационный процесс, если Киев перестал осуществлять поставки углеводородов в европейские страны. По словам венгерского политика, теперь у Еврокомиссии есть в распоряжении три дня, чтобы провести консультации с киевским режимом. Сийярто подчеркнул, что именно Украина нарушила соглашение с ЕС прекращением поставок.
Напомним, Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. В Госдуме считают, что Зеленский таким образом хочет шантажировать Будапешт, которому не нравится политический курс Киева. В Кремле назвали такое решение политическим, указав, что Москва не может никак на это повлиять.