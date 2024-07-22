Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии из-за остановки транзита нефти Киевом Сийярто сообщил о консультациях, предваряющих слушания против Украины 22 июля, 14:19 freepik

Венгрия и Словакия инициировали процесс проведения консультаций Еврокомиссии с Киевом после того, как был прекращён транзит нефти из РФ в эти страны. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто телеканалу М1.

"Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их, например, в области освобождения от таможенных пошлин", — добавил политик.

Сийярто пояснил, что заключённое между Украиной и ЕС соглашение об ассоциации позволяет запустить подобный консультационный процесс, если Киев перестал осуществлять поставки углеводородов в европейские страны. По словам венгерского политика, теперь у Еврокомиссии есть в распоряжении три дня, чтобы провести консультации с киевским режимом. Сийярто подчеркнул, что именно Украина нарушила соглашение с ЕС прекращением поставок.

Авторы Татьяна Миссуми