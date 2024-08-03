Украина не единолично принимала решение об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Подрывающие энергобезопасность сразу нескольких европейских стран действия Киева координировались из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Отвечая на уточняющие вопросы в рамках фестиваля, организованного колледжем Матьяша Корвина, дипломат подтвердил, что уверен в существовании конкретного указания Незалежной со стороны Евросоюза. Таким образом блок хочет наказать Будапешт за стремление к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, считает он.