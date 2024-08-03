Сийярто увидел след Брюсселя в решении Украины перекрыть транзит нефти в Венгрию
Украина не единолично принимала решение об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Подрывающие энергобезопасность сразу нескольких европейских стран действия Киева координировались из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Отвечая на уточняющие вопросы в рамках фестиваля, организованного колледжем Матьяша Корвина, дипломат подтвердил, что уверен в существовании конкретного указания Незалежной со стороны Евросоюза. Таким образом блок хочет наказать Будапешт за стремление к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, считает он.
"ЕС очень ослаб, но не настолько, чтобы быть не в состоянии повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов", — добавил Сийярто.
Украина перекрыла вентиль "Дружбы" в рамках расширения санкционных списков в июле этого года. Отменять решение Киев не намерен. Венгрия и Словакия были вынуждены обратиться к ЕК для консультаций, параллельно изучая альтернативные способы доставки чёрного золота из России.
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