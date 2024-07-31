На Украине заявили, что не планируют отменять запрет на транзит российской нефти в Венгрию

Киев не собирается отменять запрет на транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, введённые СНБО санкции не представляют угрозы энергетической безопасности для этих стран и Европы в целом.

"Санкции, введённые СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения", — написал Шмыгаль в телеграм-канале по итогам переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.