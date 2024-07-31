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31 июля, 16:08

На Украине заявили, что не планируют отменять запрет на транзит российской нефти в Венгрию

Шмыгаль: Киев не отменит запрет на транзит нефти из РФ в Венгрию и Словакию

Киев не собирается отменять запрет на транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, введённые СНБО санкции не представляют угрозы энергетической безопасности для этих стран и Европы в целом.

"Санкции, введённые СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения", — написал Шмыгаль в телеграм-канале по итогам переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.

Он добавил, что Евросоюз солидарен с украинской стороной по данному вопросу. Вместе с тем Шмыгаль напомнил, что ранее Брюссель разрешил Словакии и некоторым другим странам использовать нефть из России при условии, что те будут широко развивать альтернативные каналы поставок.

Напомним, что после июльского расширения санкционных списков Украина прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Кремль счёл этот шаг политическим, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в попытке манипуляции. Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия запросили консультации ЕК с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.

В Венгрии признали отсутствие альтернатив "Дружбе" для поставок нефти
В Венгрии признали отсутствие альтернатив "Дружбе" для поставок нефти
Обложка ©

Pixabay / Mimzy

Наталья Демьянова
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