На Украине заявили, что не планируют отменять запрет на транзит российской нефти в Венгрию
Шмыгаль: Киев не отменит запрет на транзит нефти из РФ в Венгрию и Словакию
Киев не собирается отменять запрет на транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, введённые СНБО санкции не представляют угрозы энергетической безопасности для этих стран и Европы в целом.
"Санкции, введённые СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения", — написал Шмыгаль в телеграм-канале по итогам переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.
Он добавил, что Евросоюз солидарен с украинской стороной по данному вопросу. Вместе с тем Шмыгаль напомнил, что ранее Брюссель разрешил Словакии и некоторым другим странам использовать нефть из России при условии, что те будут широко развивать альтернативные каналы поставок.
Напомним, что после июльского расширения санкционных списков Украина прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Кремль счёл этот шаг политическим, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в попытке манипуляции. Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия запросили консультации ЕК с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.
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