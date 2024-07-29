Лавров и Сийярто обсудили по телефону транзит российской нефти через Украину

Тема транзита российской нефти через территорию Украины стала одной из центральных в прошедших переговорах министров иностранных дел РФ и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто. Дипломаты обсудили вопросы энергетики по телефону 29 июля.

"Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", — написал в соцсетях европейский политик.