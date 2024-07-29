Лавров и Сийярто обсудили по телефону транзит российской нефти через Украину
Тема транзита российской нефти через территорию Украины стала одной из центральных в прошедших переговорах министров иностранных дел РФ и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто. Дипломаты обсудили вопросы энергетики по телефону 29 июля.
"Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", — написал в соцсетях европейский политик.
В ходе переговоров Сийярто уведомил Лаврова, что Незалежная нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом, оставляя Венгрию без российской нефти. Именно поэтому Будапешт вынужден анализировать альтернативные технические решения, которые восстановят пути доставки чёрного золота в страну, подчеркнул глава иностранного МИД.
Напомним, что после июльского расширения санкционных списков Украина прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Кремль счёл этот шаг политическим, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе уличила Владимира Зеленского в попытке манипуляции.
Telegram / МИД России