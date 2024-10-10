«Энергетическое самоубийство»: Миллер оценил состояние газового рынка Европы

Газовый рынок Европы находится в упадке, и она сама целенаправленно разрушает спрос. Глядя на это, некоторые называют происходящее настоящим «энергетическим самоубийством». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время Международного газового форума.

«Плохо. То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение — «искусственное разрушение спроса на газ», — сказал Миллер.

Другие эксперты, как объяснил Миллер, заявляют, что буквально у всех на глазах «экономический локомотив» ЕС превратился в «больного человека Европы». И с их мнением сложно не считаться, так как спрос на газ в регионе упал ниже плинтуса. Всего за девять месяцев текущего года потребление газа в Европе сократилось на девять миллиардов кубометров. Примечательно, что траты, напротив, возросли, подытожил глава «Газпрома».