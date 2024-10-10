«Энергетическое самоубийство»: Миллер оценил состояние газового рынка Европы
Миллер заявил об упадке рынка газа Европы без топлива из РФ
Алексей Миллер. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Арсений Кац
Газовый рынок Европы находится в упадке, и она сама целенаправленно разрушает спрос. Глядя на это, некоторые называют происходящее настоящим «энергетическим самоубийством». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время Международного газового форума.
«Плохо. То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение — «искусственное разрушение спроса на газ», — сказал Миллер.
Другие эксперты, как объяснил Миллер, заявляют, что буквально у всех на глазах «экономический локомотив» ЕС превратился в «больного человека Европы». И с их мнением сложно не считаться, так как спрос на газ в регионе упал ниже плинтуса. Всего за девять месяцев текущего года потребление газа в Европе сократилось на девять миллиардов кубометров. Примечательно, что траты, напротив, возросли, подытожил глава «Газпрома».
По словам Миллера, процесс деиндустриализации Европы «идёт, что называется, полным ходом». В целом, производство без поставок российского газа снизилось за полтора года до минимума за 10 лет, а в некоторых отраслях себестоимость производства выросла на 25%. По мнению главы госкорпорации, в Брюсселе решили «сделать крайней» собственную промышленность, и происходящее бьёт по её «становым хребтам» — химической, сталелитейной, цементной и ещё десятку отраслей.
Ранее сообщал Life.ru, Киев в июле перекрыл трубопровод «Дружба», прервав поставки нефти из РФ в Европу. Это поставило в уязвимое положение Венгрию и Словакию, которым пришлось обращаться в Еврокомиссию в надежде разрешить ситуацию. При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не сама принимала решение об остановке транзита, её действиями руководили из Брюсселя.