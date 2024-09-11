В Европе шокированы объёмом газа, который получают страны ЕС из России

Евросоюз (ЕС) до сих пор получает «впечатляющий объём газа из России», несмотря на заметное сокращение поставок после начала спецоперации (СВО). Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Я знаю, что цифры всё ещё впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%», — указала Симсон в беседе с журналистами в Брюсселе.

По её словам, страны ЕС подготовлены к завершению контракта между Россией и Украиной по транзиту газа. Симсон утверждает, что союз готов к зиме и может существовать без этого соглашения. Кроме того, европейские компании продолжат покупать природный газ из России, пока это не ограничено санкциями.