В Европе шокированы объёмом газа, который получают страны ЕС из России
Еврокомиссар Симсон: ЕС всё ещё получает впечатляющий объём газа из России
Евросоюз (ЕС) до сих пор получает «впечатляющий объём газа из России», несмотря на заметное сокращение поставок после начала спецоперации (СВО). Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
«Я знаю, что цифры всё ещё впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%», — указала Симсон в беседе с журналистами в Брюсселе.
По её словам, страны ЕС подготовлены к завершению контракта между Россией и Украиной по транзиту газа. Симсон утверждает, что союз готов к зиме и может существовать без этого соглашения. Кроме того, европейские компании продолжат покупать природный газ из России, пока это не ограничено санкциями.
«Пока война идёт, мы должны реагировать. Во-первых, мы должны помогать Украине восстанавливаться, во-вторых, мы должны продолжать вводить санкции. Поэтому я сказала, что пока нет санкций на природный газ», — отметила Симсон.
Ранее Life.ru писал, что в июле Украина перекрыла трубопровод «Дружба», прекратив транзит нефти из России в Европу. Венгрия и Словакия возмутились и были вынуждены обратиться к Еврокомиссии. При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не сама принимала решение об остановке транзита, её действиями руководили из Брюсселя. Тем временем в офисе Зеленского сообщили, что Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в Европу с 2025 года.
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