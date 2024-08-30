В офисе Зеленского назвали сроки прекращения транзита российской нефти и газа в Европу
Подоляк: С 2025 года Украина прекращает транзит нефти и газа из РФ в Европу
С 2025 года Украина прекращает транзит российской нефти и газа в Европу. Об этом журналистам рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Таким образом, Словакия, Чехия и Венгрия останутся без сырья из трубопровода «Дружба».
«С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти», — сказал Подоляк.
При этом, как отметил советник главы офиса Зеленского, если какая-либо страна захочет получать казахстанский или азербайджанский газ, то Незалежная готова участвовать в его транзите.
Отметим, что контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» о транзите газа в Европу истекает в конце текущего года. Украинская сторона ранее неоднократно говорила, что не собирается его продлевать.
Напомним, Украина перекрыла трубопровод "Дружба" в июле этого года, прекратив транзит нефти из России в Европу. Венгрия и Словакия возмутились и были вынуждены обратиться к Еврокомиссии. При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не сама принимала решение об остановке транзита, её действиями руководили из Брюсселя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сказала, что выгодополучателем от подобных решений Киева стали США.
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