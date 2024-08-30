В офисе Зеленского назвали сроки прекращения транзита российской нефти и газа в Европу

С 2025 года Украина прекращает транзит российской нефти и газа в Европу. Об этом журналистам рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Таким образом, Словакия, Чехия и Венгрия останутся без сырья из трубопровода «Дружба».

«С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти», — сказал Подоляк.

При этом, как отметил советник главы офиса Зеленского, если какая-либо страна захочет получать казахстанский или азербайджанский газ, то Незалежная готова участвовать в его транзите.