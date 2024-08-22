Венгрия хочет забрать у Украины право на транзит российской нефти Венгерская MOL хочет взять на себя доставку нефти от границы России с Украиной 22 августа, 10:46 Трубопровод. Обложка © freepik / wirestock

Венгерская нефтегазовая компания MOL изъявила желание помочь с транзитом нефти в Европу от российско-украинской границы, а также оплатить разницу в стоимости. Об этом сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, теперь слово за Киевом, который должен дать ответ на данное предложение.

«В ведение MOL переходят риски доставки (нефти — прим. Life.ru) от российско-украинской границы... по территории Украины. Это, очевидно, дороже, брать на себя риски по маршруту, который не считается безопасным. Насколько дороже, ещё идут подсчёты... Решение не бесплатное, но оно хотя бы есть», — пояснил он на правительственном брифинге.

Чиновник уверен, что медлить с принятием решения украинская сторона не должна, поэтому было бы хорошо получить ответ, как можно быстрее. Также премьер заверил, что объёмы поставок останутся прежними.

Авторы Татьяна Миссуми