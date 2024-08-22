Венгрия хочет забрать у Украины право на транзит российской нефти
Венгерская MOL хочет взять на себя доставку нефти от границы России с Украиной
Трубопровод. Обложка © freepik / wirestock
Венгерская нефтегазовая компания MOL изъявила желание помочь с транзитом нефти в Европу от российско-украинской границы, а также оплатить разницу в стоимости. Об этом сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, теперь слово за Киевом, который должен дать ответ на данное предложение.
«В ведение MOL переходят риски доставки (нефти — прим. Life.ru) от российско-украинской границы... по территории Украины. Это, очевидно, дороже, брать на себя риски по маршруту, который не считается безопасным. Насколько дороже, ещё идут подсчёты... Решение не бесплатное, но оно хотя бы есть», — пояснил он на правительственном брифинге.
Чиновник уверен, что медлить с принятием решения украинская сторона не должна, поэтому было бы хорошо получить ответ, как можно быстрее. Также премьер заверил, что объёмы поставок останутся прежними.
Напомним, Украина перекрыла трубопровод "Дружба" в июле этого года, прекратив транзит нефти из России в Европу. Отменять решение Киев не намерен. Венгрия и Словакия возмутились и были вынуждены обратиться к Еврокомиссии. При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не сама принимала решение об остановке транзита, её действиями руководили из Брюсселя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сказала, что выгодополучателем от подобных решений Киева стали США.