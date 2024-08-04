Захарова разоблачила закулисного режиссёра блокировки транзита нефти из России в ЕС Захарова: США стоят за рекомендацией ЕС запретить Киеву транзит нефти из РФ 4 августа, 09:31 Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Евросоюз рекомендовал Киеву остановить транзит нефти из России, что полностью соответствует интересам Вашингтона, пытающегося получить полный контроль над европейскими странами. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Брюссель стоит за решением Украины о запрете транзита.

"Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон. Американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов. Это гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом", — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что США давно вынашивали мысль заставить Европу отказаться от долгосрочных контрактов с Россией по поставке углеводородов. Также дипломат напомнила, что по той же причине были взорваны "Северные потоки".

Авторы Татьяна Миссуми