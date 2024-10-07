На Украине в очередной раз пообещали оставить Европу без российского газа

Украина не станет продлевать договор с Россией о транзите газа, после того, как срок действия соглашения истечёт. Такое заявление сделал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль на встрече с главой словацкого правительства Робертом Фицо.

«Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из России. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — сказал Шмыгаль.