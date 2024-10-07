На Украине в очередной раз пообещали оставить Европу без российского газа
Шмыгаль: Украина не станет продлевать контракт с Россией на поставку газа
Встреча Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля. Обложка © Telegram / УНИАН
Украина не станет продлевать договор с Россией о транзите газа, после того, как срок действия соглашения истечёт. Такое заявление сделал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль на встрече с главой словацкого правительства Робертом Фицо.
«Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из России. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — сказал Шмыгаль.
Как ранее сообщал Life.ru, Киев в июле перекрыл трубопровод «Дружба», прервав поставки нефти из РФ в Европу. Это поставило в уязвимое положение Венгрию и Словакию, которым пришлось обращаться в Еврокомиссию в надежде разрешить ситуацию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто прокомментировал ситуацию, указав, что Украина получила указ об остановке транзита из Брюсселя, а не принимала решение самостоятельно. К слову, ещё в конце августа в офисе Владимира Зеленского обещали прекратить поставки российской нефти в страны ЕС с 1 января 2025 года.