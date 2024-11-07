В Британии бьют тревогу: У Европы появилась серьёзная проблема в преддверии зимы

Зимние поставки газа в Европу могут находиться под угрозой и вообще создать проблемы в газовых хранилищах. Об этом сообщает газета Financial Times. За ситуацию сильно переживают трейдеры и аналитики.

«Сейчас газовые хранилища Европы заполнены и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но всё может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками — и всё может пойти наперекосяк», — отметил трейдер, чьё имя издание не называет.

Сейчас Европа очень связана с нестабильными мировыми энергетическими рынками. Это произошло после того, как ЕС отказался от российских поставок. Дополнительным осложнением в этом году станет скорое истечение срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией.