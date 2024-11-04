Бербок прибыла в Киев, чтобы поддержать Украину перед зимой

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. О поездке дипломата нигде заранее не объявлялось в целях безопасности. В Киеве министр пообещала Украине поддержку на фоне надвигающейся зимы.

«Германия вместе со многими партнёрами по всему миру твёрдо стоит на стороне Украины», — указала Бербок.

Министр иностранных дел напомнила, что недавно Германия расширила так называемый зимний зонтик защиты, выделив дополнительно 170 миллионов евро на энергетическую помощь Незалежной. Бербок также сослалась на инициативу Германии по противовоздушной обороне (ПВО). По её словам, каждая отдельная такая система имеет значение. Кроме того, дипломат утверждала, что Украина «стала ближе к ЕС, чем когда-либо».

Это уже восьмой визит главы МИД ФРГ на Украину с начала СВО. Крайний раз министр посещала Киев в мае этого года.