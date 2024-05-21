Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже в седьмой раз посетила Киев с начала СВО. Фото © "Страна.ua"
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла 21 мая с необъявленным визитом в Киев. Нынешний визит — уже седьмой для европейской чиновницы с февраля 2022 года. Изначально, как пишет агентство DPA, Бербок планировала посетить Харьковскую область, но маршрут был скорректирован в целях безопасности.
Ранее Бербок заявила, что украинская армия столкнулась с огромными проблемами в Харьковской области в результате масштабного наступления российских военных и призвала союзников усилить помощь.
А на днях госсекретарь США Энтони Блинкен примчался в Киев, чтобы потребовать от Зеленского ужесточения мобилизации.