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21 мая, 06:40

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже в седьмой раз посетила Киев с начала СВО. Фото © "Страна.ua"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже в седьмой раз посетила Киев с начала СВО. Фото © "Страна.ua"

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла 21 мая с необъявленным визитом в Киев. Нынешний визит — уже седьмой для европейской чиновницы с февраля 2022 года. Изначально, как пишет агентство DPA, Бербок планировала посетить Харьковскую область, но маршрут был скорректирован в целях безопасности.

Ранее Бербок заявила, что украинская армия столкнулась с огромными проблемами в Харьковской области в результате масштабного наступления российских военных и призвала союзников усилить помощь.

Немецкий министр Бербок провела "драматичный" разговор с коллегами из ЕС о Харькове
Немецкий министр Бербок провела "драматичный" разговор с коллегами из ЕС о Харькове

А на днях госсекретарь США Энтони Блинкен примчался в Киев, чтобы потребовать от Зеленского ужесточения мобилизации.

Марина Калегина
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