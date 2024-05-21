Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла 21 мая с необъявленным визитом в Киев. Нынешний визит — уже седьмой для европейской чиновницы с февраля 2022 года. Изначально, как пишет агентство DPA, Бербок планировала посетить Харьковскую область, но маршрут был скорректирован в целях безопасности.