Немецкий министр Бербок провела "драматичный" разговор с коллегами из ЕС о Харькове

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что украинская армия столкнулась с огромными проблемами в Харьковской области в результате масштабного наступления российских военных.

"Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она во время кулуарных бесед между главами МИД Совета Европы в Страсбурге, её слова передаёт Tagesschau.