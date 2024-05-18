Немецкий министр Бербок провела "драматичный" разговор с коллегами из ЕС о Харькове
Глава МИД ФРГ Бербок: Положение ВСУ в Харьковской области крайне драматичное
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что украинская армия столкнулась с огромными проблемами в Харьковской области в результате масштабного наступления российских военных.
"Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична", — сказала она во время кулуарных бесед между главами МИД Совета Европы в Страсбурге, её слова передаёт Tagesschau.
Армия России продолжает продвигаться вглубь Харьковской области, забирая один населённый пункт за другим. ВСУ оказались совершенно не готовы к противостоянию с ВС РФ в этом регионе. Несмотря на фактическое отсутствие харьковской линии обороны, о которой офис Зеленского слагал легенды, раз за разом заявляя о её нерушимости, сам украинский политик возлагает вину за проблемы под Харьковом на весь мир, который, как это часто бывает, не предоставил достаточно денег независимому и суверенному правительству Украины. Среди козлов отпущения наравне со "всем миром" затесался и Александр Сырский, которого обвиняют в бесконтрольной сдаче территорий. При всех успехах Российской армии на этом направлении Владимир Путин заявляет, что Россия не имеет планов по взятию города, однако эксперты считают, что в словах президента присутствует явная недосказанность.