Киев начал зачистку сообщений о суперлинии обороны под Харьковом

В соцсетях и украинских телеграм-каналах начали удалять сообщения о суперлинии обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Сейчас на подконтрольной режиму Зеленского территории идёт информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".