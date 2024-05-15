Киев начал зачистку сообщений о суперлинии обороны под Харьковом
Рогов: В Киеве удаляют сообщения о суперлинии обороны в Харьковской области
В соцсетях и украинских телеграм-каналах начали удалять сообщения о суперлинии обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Сейчас на подконтрольной режиму Зеленского территории идёт информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
Как писал Life.ru, российские военные уже несколько дней наступают в Харьковской области. ВС РФ ежедневно освобождают населённые пункты. Так, наши военные взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Работино. Бои продолжаются в Волчанске, и ВС РФ, как признают в Киеве, имеют там успех.
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