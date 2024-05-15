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15 мая, 10:26

Киев начал зачистку сообщений о суперлинии обороны под Харьковом

Рогов: В Киеве удаляют сообщения о суперлинии обороны в Харьковской области

В соцсетях и украинских телеграм-каналах начали удалять сообщения о суперлинии обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Сейчас на подконтрольной режиму Зеленского территории идёт информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

ВСУ перебрасывают под Харьков танки Leopard, чтобы остановить наступление ВС РФ
ВСУ перебрасывают под Харьков танки Leopard, чтобы остановить наступление ВС РФ

Как писал Life.ru, российские военные уже несколько дней наступают в Харьковской области. ВС РФ ежедневно освобождают населённые пункты. Так, наши военные взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Работино. Бои продолжаются в Волчанске, и ВС РФ, как признают в Киеве, имеют там успех.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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