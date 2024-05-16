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16 мая, 08:24

Бундестаг депортировал из Германии 7 солдат ВСУ в разгар обучения, причина очень иронична

Бундестаг объявил о высылке семерых солдат ВСУ из ФРГ из-за нацистской символики

Германские власти выслали за пределы страны семь бойцов Вооружённых сил Украины, проходивших обучение по программе Бундесвера. Причиной такого решения стало использование украинскими военнослужащими правой экстремистской символики, объяснили в немецком правительстве.

"Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских вооружённых сил", — сказано в публикации бундестага.

В сообщении правительства Германии говорится, что обучение украинских военных было прекращено сразу же, как только у них были обнаружены запрещённые символы, остановка тренировочной программы была согласована с ВСУ. Все семеро уже были возвращены в Незалежную, отметили в ведомстве.

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Представители Незалежной становятся героями подобных казусов. Напомним, что только вчера украинская делегация на Евровидении получила штраф из-за футболки с принтом Free Azovstal Defenders ("Свободу защитникам "Азовстали"). Представляющая страну певица Alyona Alyona (Алёна Савраненко) в разговоре с сотрудниками прессы объяснила, что была осведомлена о запрете любого рода политических заявлений и демонстрации лозунгов, но решила его проигнорировать.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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