Бундестаг депортировал из Германии 7 солдат ВСУ в разгар обучения, причина очень иронична

Германские власти выслали за пределы страны семь бойцов Вооружённых сил Украины, проходивших обучение по программе Бундесвера. Причиной такого решения стало использование украинскими военнослужащими правой экстремистской символики, объяснили в немецком правительстве.

"Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских вооружённых сил", — сказано в публикации бундестага.

В сообщении правительства Германии говорится, что обучение украинских военных было прекращено сразу же, как только у них были обнаружены запрещённые символы, остановка тренировочной программы была согласована с ВСУ. Все семеро уже были возвращены в Незалежную, отметили в ведомстве.