Российские военные взяли в плен не менее 60 боевиков неонацистского подразделения ГУР Украины "Кракен". Об этом сообщил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Наиболее вероятно, отличились бойцы группировки войск "Север" ВС России, именно они дают бой противнику, прорываясь в сторону Харькова.

"Сейчас уже очень многие находятся в плену. У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны и дают показания", — проинформировал Ганчев.

Напомним, что на днях российские военные из группировки войск "Север" вышли на след печально известного нациста Сергея Величко. Чили (это позывной Величко) оказался под огнём и позорно сбежал с поля боя вместе со своими карателями из бандформирования ГУР "Кракен". Чем он известен, Life.ru рассказывал здесь.