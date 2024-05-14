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14 мая, 09:07

Ганчев оценил количество пленённых нацистов из "Кракена" в 60 человек

Российские военные взяли в плен не менее 60 боевиков неонацистского подразделения ГУР Украины "Кракен". Об этом сообщил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Наиболее вероятно, отличились бойцы группировки войск "Север" ВС России, именно они дают бой противнику, прорываясь в сторону Харькова.

"Сейчас уже очень многие находятся в плену. У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны и дают показания", — проинформировал Ганчев.

Напомним, что на днях российские военные из группировки войск "Север" вышли на след печально известного нациста Сергея Величко. Чили (это позывной Величко) оказался под огнём и позорно сбежал с поля боя вместе со своими карателями из бандформирования ГУР "Кракен". Чем он известен, Life.ru рассказывал здесь.

Охота за зверем: Как главарь "Кракена" Чили сбежал c поля боя в Харьковской области
Охота за зверем: Как главарь "Кракена" Чили сбежал c поля боя в Харьковской области

Напомним, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС России. Наши бойцы уже освободили ряд населённых пунктов. Их продвижение признают Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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