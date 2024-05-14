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14 мая, 05:58

ВС России взяли в плен боевиков "Кракена" и "Братства" под Харьковом

Украинские боевики, взятые в плен под Харьковом. Обложка © Минобороны РФ

Украинские боевики, взятые в плен под Харьковом. Обложка © Минобороны РФ

Бойцы группировки войск "Север" ВС России взяли в плен боевиков неонацистских подразделений "Кракен" и "Братство" в Харьковской области. По словам одного из них, его задачей было усиление границы с Россией.

Украинские боевики, взятые в плен под Харьковом. Видео © Минобороны РФ

"Мы должны были наблюдать и в случае нападения отразить его. Десятого мая мы вели бой с русским отрядом... Один из наших товарищей подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен. После этого мы сложили оружие и подняли руки вверх", — добавил он.

По словам боевика, в плену к нему относятся хорошо — перевязали и эвакуировали раненых. Он признаётся, что больше не хочет воевать.

Охота за зверем: Как главарь "Кракена" Чили сбежал c поля боя в Харьковской области
Охота за зверем: Как главарь "Кракена" Чили сбежал c поля боя в Харьковской области

Напомним, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС России. Наши бойцы уже освободили ряд населённых пунктов. Их продвижение признают Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский. Украинская армия перебрасывает на север региона резервы. К слову, некоторые бойцы ВСУ бегут с поля боя, их приходится ловить полиции и СБУ.

Матвей Константинов
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