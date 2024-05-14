ВС России взяли в плен боевиков "Кракена" и "Братства" под Харьковом

Бойцы группировки войск "Север" ВС России взяли в плен боевиков неонацистских подразделений "Кракен" и "Братство" в Харьковской области. По словам одного из них, его задачей было усиление границы с Россией.

Украинские боевики, взятые в плен под Харьковом. Видео © Минобороны РФ

"Мы должны были наблюдать и в случае нападения отразить его. Десятого мая мы вели бой с русским отрядом... Один из наших товарищей подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен. После этого мы сложили оружие и подняли руки вверх", — добавил он.