ВС России взяли в плен боевиков "Кракена" и "Братства" под Харьковом
Украинские боевики, взятые в плен под Харьковом. Обложка © Минобороны РФ
Бойцы группировки войск "Север" ВС России взяли в плен боевиков неонацистских подразделений "Кракен" и "Братство" в Харьковской области. По словам одного из них, его задачей было усиление границы с Россией.
Украинские боевики, взятые в плен под Харьковом. Видео © Минобороны РФ
"Мы должны были наблюдать и в случае нападения отразить его. Десятого мая мы вели бой с русским отрядом... Один из наших товарищей подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен. После этого мы сложили оружие и подняли руки вверх", — добавил он.
По словам боевика, в плену к нему относятся хорошо — перевязали и эвакуировали раненых. Он признаётся, что больше не хочет воевать.
Напомним, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС России. Наши бойцы уже освободили ряд населённых пунктов. Их продвижение признают Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский. Украинская армия перебрасывает на север региона резервы. К слову, некоторые бойцы ВСУ бегут с поля боя, их приходится ловить полиции и СБУ.