ВСУ плохо готовы к наступлению Российской армии в Харьковской области, подчеркнул корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш, находящийся на месте событий. Он обратил внимание, что русские вложили силы и ресурсы, чего не скажешь об украинцах.

Съёмочная группа, двигаясь в сторону Старого Салтова, находящегося южнее автодороги Харьков – Волчанск, не заметила особых укреплений ВСУ, если не считать двух мест, где их впопыхах сооружают. Пэйтон Уолш также обратил внимание, что боевой дух украинских военнослужащих падает на фоне длительного ожидания помощи из Америки. Теперь уже даже поддержка США может не остановить территориальные потери Незалежной.

"Для Киева это [наступление ВС РФ под Харьковом], честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта", — рассказал корреспондент.