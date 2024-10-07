Глава МИД Германии допустила, что Киеву разрешат бить вглубь РФ немецким оружием
В будущем Украина сможет использовать немецкое оружие, чтобы бить им вглубь России. Об этом заявила МИД Германии Анналена Бербок. Её позицию приводит издание Tagesschau.
«Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия», — говорится в публикации.
При этом информации о том, на какое расстояние Киев сможет бить, пока нет. Бербок не захотела публично об этом говорить, отметив, что данные сведения могут сыграть на руку российским военным.
Ранее стало известно, что Бербок работает над планом отправки ракет Taurus Киеву. МИД Германии ещё в марте текущего года схемы помощи Украине, причём так, чтобы обойти при этом «красные линии» федерального канцлера Олафа Шольца. Была версия, что политик хочет передать вооружение Киеву через Соединённое Королевство.
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