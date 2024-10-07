Глава МИД Германии допустила, что Киеву разрешат бить вглубь РФ немецким оружием

В будущем Украина сможет использовать немецкое оружие, чтобы бить им вглубь России. Об этом заявила МИД Германии Анналена Бербок. Её позицию приводит издание Tagesschau.

«Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия», — говорится в публикации.

При этом информации о том, на какое расстояние Киев сможет бить, пока нет. Бербок не захотела публично об этом говорить, отметив, что данные сведения могут сыграть на руку российским военным.