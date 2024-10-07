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7 октября, 12:54

Глава МИД Германии допустила, что Киеву разрешат бить вглубь РФ немецким оружием

В будущем Украина сможет использовать немецкое оружие, чтобы бить им вглубь России. Об этом заявила МИД Германии Анналена Бербок. Её позицию приводит издание Tagesschau.

«Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия», — говорится в публикации.

При этом информации о том, на какое расстояние Киев сможет бить, пока нет. Бербок не захотела публично об этом говорить, отметив, что данные сведения могут сыграть на руку российским военным.

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Ранее стало известно, что Бербок работает над планом отправки ракет Taurus Киеву. МИД Германии ещё в марте текущего года схемы помощи Украине, причём так, чтобы обойти при этом «красные линии» федерального канцлера Олафа Шольца. Была версия, что политик хочет передать вооружение Киеву через Соединённое Королевство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Наталья Афонина
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