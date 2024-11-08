Министр энергетики Молдавии обсудит с «Газпромом» поставки газа в Приднестровье
Молдавия планирует обсудить с «Газпромом» вопрос поставки газа в Приднестровье после прекращения его транзита через Украину. Если данный вопрос не поднять, есть большая вероятность наступления энергетического кризиса, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью телеканалу Rlive.
«Я хочу обсудить с «Газпромом» заранее эту ситуацию», — заявил политик.
Парликов рассказал, что уже подал соответствующее письмо российскому концерну, но ответ ещё не получил. По его словам, в начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через трансбалканский газопровод из Турции до Молдавии, но нужные объёмы никто не зарезервировал.
«Это значит, что у «Газпрома» сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту», — сказал Парликов и выразил надежду на то, что к декабрю ситуация прояснится. Именно в этом месяце снова пройдут аукционы по резервированию мощностей на январь.
К слову, с газовой проблемой сейчас стокнулась вся Европа. Зимние поставки могут находиться под угрозой и создать проблемы в хранилищах. Нестабильное газовое состояние связано с тем, что ЕС отказался от российских поставок. Также уже в этом году истекает срок действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией.
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