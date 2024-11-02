Запасы газа в подземных хранилищах Украины обновили антирекорд

Запасы газа в украинских подземных хранилищах оказались минимальными для начала сезона отбора за всю историю. Сейчас в украинских ПХГ накоплено всего 12,7 млрд кубометров газа, и это с учётом буферного газа. Об этом сообщает «Газпром».

«В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа (с учётом буферного газа). Это минимальный из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора», — поделились в компании.

Объём запасов в ПХГ Европы всего 97,1 млрд кубометров газа, что является лишь третьим результатом за всю историю наблюдений. В последней декаде октября европейские компании перешли в режим отбора газа из созданных за летний сезон запасов. Тем временем в российских хранилищах оперативный резерв газа достиг объёма 73,034 млрд кубометров — это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли.