Помощник Нетаньяху задержан за слив секретных данных разведки

В Израиле раскрыли целую сеть агентов, которые занимались сбором секретных данных. Подозреваемые якобы имели доступ к военной информации о планах израильской стороны в отношении Газы, пишет Haaretz. Один из задержанных, предположительно, даже работал в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Задержаны подозреваемые по делу об утечке секретных разведданных, которые могут помешать достижению целей войны в Газе... Один из задержанных в ходе текущего расследования связан с офисом Нетаньяху и тесно сотрудничал с ним во время войны в Газе», — говорится в материале.

Как предполагается, помощник Нетаньяху фактически вёл подрывную деятельность против Израиля, мешая нанести окончательный разгром сектору Газа. Сам премьер утверждает, что на данный момент никто из его офиса допрошен или задержан не был.