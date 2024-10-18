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18 октября, 15:12

Путин осудил удары Израиля по гражданским в Газе, назвав их ужасными

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся напряжённой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС. Он также назвал ужасными израильские удары по гражданским объектам в секторе Газа.

«Ситуация [на Ближнем Востоке] напряжённая, все замерли в ожидании возможных ударов со стороны Израиля. Я очень надеюсь на то, что удастся избежать раскручивания этого конфликта», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что российская сторона готова сделать всё, чтобы прекратились взаимные удары с одной и с другой стороны.

Ранее Путин заявил, что палестинцы не покинут свои земли, этот факт стоит учитывать. Он отметил, что многие в Израиле это понимают, а также разделяют указанную точку зрения. Создание полноценного государства Палестина является главным способом решить конфликт на Ближнем Востоке, считает президент.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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