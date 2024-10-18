Путин осудил удары Израиля по гражданским в Газе, назвав их ужасными

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся напряжённой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС. Он также назвал ужасными израильские удары по гражданским объектам в секторе Газа.

«Ситуация [на Ближнем Востоке] напряжённая, все замерли в ожидании возможных ударов со стороны Израиля. Я очень надеюсь на то, что удастся избежать раскручивания этого конфликта», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что российская сторона готова сделать всё, чтобы прекратились взаимные удары с одной и с другой стороны.