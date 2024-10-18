Путин исключил новый исход палестинцев и раскрыл единственный путь к миру

Жители Палестины не покинут свои земли, этот факт стоит учитывать. Таком мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС.

«Палестинцы не уйдут оттуда, это их земля, надо это понимать. Это первое. А второе, чем больше будет проблем гуманитарного характера, тем больше будет желающих отстаивать свои интересы», — отметил глава государства.

Путин отметил, что многие в Израиле это понимают, а также разделяют указанную точку зрения. По словам главы государства, создание полноценного государства Палестина является главным способом решить конфликт на Ближнем Востоке.