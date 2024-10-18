Путин исключил новый исход палестинцев и раскрыл единственный путь к миру
Путин: Жители Палестины не покинут свои территории
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Жители Палестины не покинут свои земли, этот факт стоит учитывать. Таком мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС.
«Палестинцы не уйдут оттуда, это их земля, надо это понимать. Это первое. А второе, чем больше будет проблем гуманитарного характера, тем больше будет желающих отстаивать свои интересы», — отметил глава государства.
Путин отметил, что многие в Израиле это понимают, а также разделяют указанную точку зрения. По словам главы государства, создание полноценного государства Палестина является главным способом решить конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что в секторе Газа за всё время израильских военных действий с октября 2023 года погибло более 42,2 тысячи палестинцев, ещё 98,5 тысячи ранено. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал день основания Израиля как державы катастрофой для Палестины. По его словам, политика оккупации, разрушений и казней еврейского государства продолжается без перерыва уже 76 лет.