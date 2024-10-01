Путин не планирует говорить с Нетаньяху, заявили в Кремле
Песков: Разговора Путина с Нетаньяху пока не планируется
У президента России Владимира Путина не планируется разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию портала Ynet о контактах Тель-Авива с Москвой по поводу беседы двух лидеров.
«В настоящий момент нет таких планов», — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.
По данным израильского агентства, разговор планировался в контексте возможной атаки Ирана по Израилю, а публикация появилась до запуска сотни ракет с иранской стороны.
Напомним, иранский удар по Израилю начался вечером 1 октября. В сторону еврейского государства около полутысячи боеголовок. Свои действия Тегеран назвал ответом на ликвидацию генсека ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.