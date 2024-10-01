Путин не планирует говорить с Нетаньяху, заявили в Кремле

У президента России Владимира Путина не планируется разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию портала Ynet о контактах Тель-Авива с Москвой по поводу беседы двух лидеров.