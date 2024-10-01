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1 октября, 19:33

Путин не планирует говорить с Нетаньяху, заявили в Кремле

Песков: Разговора Путина с Нетаньяху пока не планируется

У президента России Владимира Путина не планируется разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию портала Ynet о контактах Тель-Авива с Москвой по поводу беседы двух лидеров.

«В настоящий момент нет таких планов», — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

По данным израильского агентства, разговор планировался в контексте возможной атаки Ирана по Израилю, а публикация появилась до запуска сотни ракет с иранской стороны.

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Напомним, иранский удар по Израилю начался вечером 1 октября. В сторону еврейского государства около полутысячи боеголовок. Свои действия Тегеран назвал ответом на ликвидацию генсека ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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