Число жертв израильской агрессии в Газе достигло 42,2 тысячи, раненых – более 98 тысяч
Минздрав Газы: От обстрелов ЦАХАЛ погибли более 42,2 тысячи палестинцев
В секторе Газа за всё время израильских военных действий с октября 2023 года погибло более 42,2 тысячи палестинцев, ещё 98,5 тысячи ранено. Ужасающие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.
«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 42 227, ещё 98 464 человека получили ранения», — говорится в сводке ведомства.
Также в Министерстве отметили, что за последние сутки в разных районах Газы погибли 52 палестинца. Всего за день различные травмы получили 128 человек.
Ранее армия Израиля уничтожила подземный туннель в секторе Газа. ЦАХАЛ взорвал подземный километровый объект. По данным армейской пресс-службы, он использовался членами палестинской радикальной группировки ХАМАС. Туннель находился рядом с жилыми домами и объектами гражданской инфраструктуры.
Shutterstock / FOTODOM / Wanwajee Weeraphukdee