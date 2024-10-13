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13 октября, 13:31

Число жертв израильской агрессии в Газе достигло 42,2 тысячи, раненых – более 98 тысяч

Минздрав Газы: От обстрелов ЦАХАЛ погибли более 42,2 тысячи палестинцев

В секторе Газа за всё время израильских военных действий с октября 2023 года погибло более 42,2 тысячи палестинцев, ещё 98,5 тысячи ранено. Ужасающие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 42 227, ещё 98 464 человека получили ранения», — говорится в сводке ведомства.

Также в Министерстве отметили, что за последние сутки в разных районах Газы погибли 52 палестинца. Всего за день различные травмы получили 128 человек.

ЦАХАЛ заявила об уничтожении в секторе Газа 14 тысяч террористов
ЦАХАЛ заявила об уничтожении в секторе Газа 14 тысяч террористов

Ранее армия Израиля уничтожила подземный туннель в секторе Газа. ЦАХАЛ взорвал подземный километровый объект. По данным армейской пресс-службы, он использовался членами палестинской радикальной группировки ХАМАС. Туннель находился рядом с жилыми домами и объектами гражданской инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Wanwajee Weeraphukdee

Наталья Афонина
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