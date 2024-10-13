Число жертв израильской агрессии в Газе достигло 42,2 тысячи, раненых – более 98 тысяч

В секторе Газа за всё время израильских военных действий с октября 2023 года погибло более 42,2 тысячи палестинцев, ещё 98,5 тысячи ранено. Ужасающие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 42 227, ещё 98 464 человека получили ранения», — говорится в сводке ведомства.

Также в Министерстве отметили, что за последние сутки в разных районах Газы погибли 52 палестинца. Всего за день различные травмы получили 128 человек.