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29 сентября, 15:20

ЦАХАЛ показала видео подрыва километрового туннеля ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного туннеля в центре сектора Газа

Километровый подземный туннель ХАМАС в центре сектора Газа. Обложка © Telegram / Israel Defense Forces

Километровый подземный туннель ХАМАС в центре сектора Газа. Обложка © Telegram / Israel Defense Forces

Военные ЦАХАЛ обнаружили подземный туннель длиной около одного километра в центре сектора Газа, после чего уничтожили его. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Израиль подорвал километровый туннель ХАМАС в центре сектора Газа. Видео © Telegram / Israel Defense Forces

По информации армейской пресс-службы, объект использовался членами палестинской радикальной группировки ХАМАС. Уточняется, что туннель был оборудован рядом с жилыми домами и объектами гражданской инфраструктуры.

«Внутри туннеля были обнаружены несколько комнат и снаряжение, которыми пользовались террористы ХАМАС для длительного пребывания», — указано в заявлении.

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А ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, палестинская сторона уже лишилась свыше 90% своего вооружения. Тем временем за трое суток из-за ударов еврейского государства погибли 119 человек, 209 пострадали.

Дарья Нарыкова
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