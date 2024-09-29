ЦАХАЛ показала видео подрыва километрового туннеля ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного туннеля в центре сектора Газа
Километровый подземный туннель ХАМАС в центре сектора Газа. Обложка © Telegram / Israel Defense Forces
Военные ЦАХАЛ обнаружили подземный туннель длиной около одного километра в центре сектора Газа, после чего уничтожили его. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Израиль подорвал километровый туннель ХАМАС в центре сектора Газа. Видео © Telegram / Israel Defense Forces
По информации армейской пресс-службы, объект использовался членами палестинской радикальной группировки ХАМАС. Уточняется, что туннель был оборудован рядом с жилыми домами и объектами гражданской инфраструктуры.
«Внутри туннеля были обнаружены несколько комнат и снаряжение, которыми пользовались террористы ХАМАС для длительного пребывания», — указано в заявлении.
А ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, палестинская сторона уже лишилась свыше 90% своего вооружения. Тем временем за трое суток из-за ударов еврейского государства погибли 119 человек, 209 пострадали.