ЦАХАЛ показала видео подрыва километрового туннеля ХАМАС в Газе

Военные ЦАХАЛ обнаружили подземный туннель длиной около одного километра в центре сектора Газа, после чего уничтожили его. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Израиль подорвал километровый туннель ХАМАС в центре сектора Газа. Видео © Telegram / Israel Defense Forces

По информации армейской пресс-службы, объект использовался членами палестинской радикальной группировки ХАМАС. Уточняется, что туннель был оборудован рядом с жилыми домами и объектами гражданской инфраструктуры.

«Внутри туннеля были обнаружены несколько комнат и снаряжение, которыми пользовались террористы ХАМАС для длительного пребывания», — указано в заявлении.