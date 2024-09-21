Израильские удары унесли жизни 119 жителей Газы всего за три дня

Не менее 119 человек погибли и 209 пострадали в секторе Газа за последние трое суток из-за ударов израильской армии. Об этом сообщили в Минздраве анклава.

«За последние 72 часа израильская оккупация совершила 12 массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 119 погибших и 209 пострадавших», — говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что с начала бомбёжек ЦАХАЛ в регионе погибшими числятся 41 391 человек, пострадавшими — более 95,7 тысячи человек.