Израильские удары унесли жизни 119 жителей Газы всего за три дня
Минздрав Газы: За трое суток из-за ударов Израиля погибли 119 человек
Не менее 119 человек погибли и 209 пострадали в секторе Газа за последние трое суток из-за ударов израильской армии. Об этом сообщили в Минздраве анклава.
«За последние 72 часа израильская оккупация совершила 12 массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 119 погибших и 209 пострадавших», — говорится в сообщении министерства.
Там уточнили, что с начала бомбёжек ЦАХАЛ в регионе погибшими числятся 41 391 человек, пострадавшими — более 95,7 тысячи человек.
Ранее Израиль приказал жителям северной части Газы покинуть свои дома, чтобы «на законных основаниях» начать бомбить анклав и с этой стороны тоже. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о разгроме бригады «Рафах» движения ХАМАС. В районе Филадельфийского коридора было уничтожено более 150 туннелей, отметил глава Минобороны страны Йоав Галант.
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