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Регион
21 сентября, 13:08

Израильские удары унесли жизни 119 жителей Газы всего за три дня

Минздрав Газы: За трое суток из-за ударов Израиля погибли 119 человек

Не менее 119 человек погибли и 209 пострадали в секторе Газа за последние трое суток из-за ударов израильской армии. Об этом сообщили в Минздраве анклава.

«За последние 72 часа израильская оккупация совершила 12 массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 119 погибших и 209 пострадавших», — говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что с начала бомбёжек ЦАХАЛ в регионе погибшими числятся 41 391 человек, пострадавшими — более 95,7 тысячи человек.

ХАМАС расстрелял группу заложников на юге Газы из-за начала спасательной операции, утверждает ЦАХАЛ
ХАМАС расстрелял группу заложников на юге Газы из-за начала спасательной операции, утверждает ЦАХАЛ

Ранее Израиль приказал жителям северной части Газы покинуть свои дома, чтобы «на законных основаниях» начать бомбить анклав и с этой стороны тоже. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о разгроме бригады «Рафах» движения ХАМАС. В районе Филадельфийского коридора было уничтожено более 150 туннелей, отметил глава Минобороны страны Йоав Галант.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mohammad abu elsebah

Александра Мышляева
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