ЦАХАЛ заявила об уничтожении в секторе Газа 14 тысяч террористов
ЦАХАЛ ликвидировала около 14 тысяч террористов в секторе Газа за год боевых действий. Такие данные привела пресс-служба израильских вооружённых сил.
Сообщается, что 14 тысяч террористов были уничтожены с высокой долей вероятности, ещё три тысячи ликвидированы с низкой и средней долей вероятности. В общей сложности Израиль нанёс по целям в Газе около 40,3 тысяч авиаударов.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля с начала обострения конфликта погибло свыше 40 тысяч человек, пострадало — более 95 тысяч человек.
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