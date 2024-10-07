ЦАХАЛ заявила об уничтожении в секторе Газа 14 тысяч террористов

ЦАХАЛ ликвидировала около 14 тысяч террористов в секторе Газа за год боевых действий. Такие данные привела пресс-служба израильских вооружённых сил.

Сообщается, что 14 тысяч террористов были уничтожены с высокой долей вероятности, ещё три тысячи ликвидированы с низкой и средней долей вероятности. В общей сложности Израиль нанёс по целям в Газе около 40,3 тысяч авиаударов.