Эрдоган назвал День основания Израиля катастрофой для Палестины

День основания Израиля как державы стал катастрофой для Палестины, и называть эту страну государством «было бы ошибкой». Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре на Конференции будущего Палестины, организованной правящей Партией справедливости и развития.

К тому же политик отметил, что единственной страной в составе ООН, официальные границы которой на сегодняшний день не определены, является Израиль. А ещё он добавил Израилю титул «так называмое государство».