Эрдоган назвал День основания Израиля катастрофой для Палестины
День основания Израиля как державы стал катастрофой для Палестины, и называть эту страну государством «было бы ошибкой». Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре на Конференции будущего Палестины, организованной правящей Партией справедливости и развития.
К тому же политик отметил, что единственной страной в составе ООН, официальные границы которой на сегодняшний день не определены, является Израиль. А ещё он добавил Израилю титул «так называмое государство».
«Израильская политика оккупации, разрушений и казней продолжается без перерыва уже 76 лет. Фактически кровопролитие в Палестине никогда не прекращалось. Смотрите, государство Израиль было основано в 1948 году. И было бы неправильно называть это государством. Это был первый шаг и первая в глазах палестинцев крупная катастрофа, произошедшая 14 мая 1948 года. Израильские силы изгнали около миллиона палестинцев и разрушили 675 деревень и городов, принадлежавших им», — заявил Эрдоган, его вступление транслировали местные телеканалы.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Впервые он сделал это в апреле, заявив, что израильский лидер — «Гитлер нашего времени». Спустя месяц он пообещал, что главу еврейского правительства «будут проклинать, как главу Третьего рейха». В июне он взял перерыв от подобных высказываний, чтобы в июле вернуться с новым сравнением: он предрёк главе Израиля такой же конец, который встретил диктатор. В конце сентября он снова их сравнил, призвав человечество остановить израильского лидера. А седьмого октября он вновь пообещал Нетаньяху незавидный конец, как у сами знаете кого.
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