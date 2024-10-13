Эрдогана заподозрили в намерении использовать БРИКС как козырь против Запада

Лавирование Анкары между Штатами, Россией и Китаем посеяли серьёзные сомнения среди стран-участниц БРИКС. Турция может использовать членство в БРИКС и ШОС как козырь, чтобы перестроить отношения с Западом с более выгодных для себя позиций, сообщает турецкое издание Aydınlık.

«Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнёрства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?» — ставится вопрос автором материала.

Издание отмечает, что в Анкаре есть разные мнения на этот счёт. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал БРИКС и АСЕАН (экономическое и культурное содружество стран Юго-Восточной Азии, — Прим. Life.ru) структурами, которые создают возможности для развития, в особенности для национальной экономики. При этом турецкий лидер утверждает, будто бы членство в этих организациях не подразумевает обязательного выхода из НАТО.

У министра иностранных дел Турции Хакана Фидана другое мнение. Он заявил, что в случае принятия Анкары в Евросоюз, она бы не стала отправлять заявку на присоединение к БРИКС.