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13 октября, 17:12

Эрдогана заподозрили в намерении использовать БРИКС как козырь против Запада

Aydınlık: Зигзаги Турции в отношениях с США, РФ и КНР посеяли сомнения в БРИКС

Лавирование Анкары между Штатами, Россией и Китаем посеяли серьёзные сомнения среди стран-участниц БРИКС. Турция может использовать членство в БРИКС и ШОС как козырь, чтобы перестроить отношения с Западом с более выгодных для себя позиций, сообщает турецкое издание Aydınlık.

«Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнёрства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?» — ставится вопрос автором материала.

Издание отмечает, что в Анкаре есть разные мнения на этот счёт. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал БРИКС и АСЕАН (экономическое и культурное содружество стран Юго-Восточной Азии, — Прим. Life.ru) структурами, которые создают возможности для развития, в особенности для национальной экономики. При этом турецкий лидер утверждает, будто бы членство в этих организациях не подразумевает обязательного выхода из НАТО.

У министра иностранных дел Турции Хакана Фидана другое мнение. Он заявил, что в случае принятия Анкары в Евросоюз, она бы не стала отправлять заявку на присоединение к БРИКС.

Эти заявления вкупе с «зигзагами Анкары» в отношениях с США, РФ, КНР и другими странами породили сомнения среди членов БРИКС. При этом можно предположить, что страны содружества изберут политику, которая не будет провоцировать сближение Турции и Запада, пишет Aydınlık.

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Напомним, что Анкара направила официальный запрос на присоединение к БРИКС в начале сентября. Причиной решения стала стагнация процесса принятия Турции в Евросоюз, который увяз без малейших подвижек. Заявку прокомментировали в Штатах, назвав её внутренним делом Турции. Эрдоган подтвердил, что примет участие в ноябрьском саммите БРИКС в Казани. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что президент России Владимир Путин планирует в рамках мероприятия провести двустороннюю встречу с турецким лидером.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sefayildirim

Юрий Лысенко
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