Турция потребовала от США сменить позицию по Украине ради шанса на мир
Турецкий политик Куртулмуш: Пересмотр США позиции по Украине запустит переговоры
Если Вашингтон пересмотрит свою позицию по украинскому конфликту, процесс переговоров запустится намного раньше. А некоторым странам ЕС пора осознать, что решение в данном вопросе без участия РФ попросту невозможно. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в интервью телеканалу CNN Türk.
«США считают, что продолжение конфликта на Украине позволяет им блокировать Россию и одновременно консолидировать ЕС. Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров. Некоторым странам ЕС необходимо усвоить принцип, что без РФ невозможно провести какие-либо переговоры; мы видим, что США двигаются в этом направлении», — объяснил Куртулмуш.
В конце сентября председатель Великого Национального Собрания Турции Нуман Куртулмуш наносил визит в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Также на встрече присутствовала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Обсуждение велось о поддержании дружественных отношений между странами.
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