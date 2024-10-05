Турция потребовала от США сменить позицию по Украине ради шанса на мир

Если Вашингтон пересмотрит свою позицию по украинскому конфликту, процесс переговоров запустится намного раньше. А некоторым странам ЕС пора осознать, что решение в данном вопросе без участия РФ попросту невозможно. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в интервью телеканалу CNN Türk.

«США считают, что продолжение конфликта на Украине позволяет им блокировать Россию и одновременно консолидировать ЕС. Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров. Некоторым странам ЕС необходимо усвоить принцип, что без РФ невозможно провести какие-либо переговоры; мы видим, что США двигаются в этом направлении», — объяснил Куртулмуш.